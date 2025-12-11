«7Дней.ru»: привычные средства для уборки можно заменить на настой цедры лимона

Чтобы наполнить дом атмосферой праздника, можно использовать не только украшения, но и необычный способ уборки. Для этого нужно заменить обычные чистящие средства на приятно пахнущие натуральные аналоги, сообщил « 7Дней.ru ».

Так, аромат корицы ассоциируется с уютом и теплом. Специалисты посоветовал добавить немного молотой корицы или коричных палочек в ведро с теплой водой для влажной уборки. Перед использованием раствор должен постоять несколько минут.

Еще один вариант — лимон. Можно добавить концентрированный лимонный сок в воду. Также стоит попробовать заварить цедру кипятком и дать настояться. Такая смесь хорошо справляется с жировыми пятнами и липкими следами, наполняя комнату свежестью.