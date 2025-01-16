«7Дней.ru»: 16 января стоит молчать о деньгах и карьерном росте

Православный календарь отмечает сегодня День памяти святого мученика Гордия Каппадайского. Святому Гордию молятся об укреплении веры, поддержке в принятии важных решений и положительном разрешении споров. На какие народные приметы стоит обратить внимание в такую дату, рассказал « 7Дней ».

Считалось, что 16 января не нужно хвастаться финансовым благополучием, связями и карьерным ростом. В противном случае все это отнимется.

В вечернее время следует отложить рабочие дела, ведь такое занятие способно навлечь неприятности. Лучше уделить время приготовлению блюд из творога. Такие лакомства помогут привлечь в дом удачу и благополучие.

Погода в такой день помогала спрогнозировать, каким будет первый весенний месяц. Кроме того, четко и ясно виднеющийся месяц свидетельствовал о скором приходе мороза.