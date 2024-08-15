7Дней: в Степанов день нельзя устраивать шумные застолья

На Руси 15 августа предки почитали святого Стефана — покровителя лошадей. В Степанов день нельзя устраивать шумные застолья и посещать людные места, сообщил сайт 7Дней.

В этот день нужно быть особо внимательными к домашним животным, под запретом любая агрессия в их адрес. Также сегодня не рекомендуется ссориться и конфликтовать с близкими людьми. Кроме того, 15 августа лучше отложить все дела, связанные с финансами.

Отмечается, что предки в Степанов день плели венок из 12 трав. Его потом вешали в углу рядом с иконами, а травы заваривали заболевшим.