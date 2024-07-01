7Дней: в Ярилин день нельзя хвастаться своими успехами

Сегодня православная церковь вспоминает мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, а в народном календаре — это Ярилин день или Макушка лета. В этот праздник нельзя хвастаться своими успехами, сообщил сайт 7Дней.

Также запрещается жаловаться на жизнь, ссориться и ругаться с близкими и бездумно тратить деньги. Предки считали, что в противном случае человека ждет череда несчастий, безденежье и разрушение планов.

В Ярилин день одной из традиций является хождение босиком по траве и земле, а также умывание росой.

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