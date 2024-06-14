7Дней: в день Иустина Философа нельзя врать
Сегодня православная церковь вспоминает раннехристианского мученика святого Иустина Философа, который принял мученическую смерть в Риме. О том, что нельзя делать 14 июня, сообщил сайт 7Дней.
В этот день не рекомендуется врать, особенно по мелочам. Также категорически запрещается устанавливать забор, однако заниматься мелким ремонтом в хозяйстве можно.
Отмечается, что в день Иустина Философа девушкам запрещается встречаться с мужчинами, чтобы избежать неприятностей.
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