7Дней: в день Иустина Философа нельзя врать

Сегодня православная церковь вспоминает раннехристианского мученика святого Иустина Философа, который принял мученическую смерть в Риме. О том, что нельзя делать 14 июня, сообщил сайт 7Дней.

В этот день не рекомендуется врать, особенно по мелочам. Также категорически запрещается устанавливать забор, однако заниматься мелким ремонтом в хозяйстве можно.

Отмечается, что в день Иустина Философа девушкам запрещается встречаться с мужчинами, чтобы избежать неприятностей.