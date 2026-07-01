«7Дней»: натуральный сыр обладает ярко выраженным вкусом с оттенками и оставляет приятное послевкусие

Выбор сыра в магазине может быть непростым заданием из-за риска наткнуться на подделку. Автор Дзен-канала «Почавкаем» поделился способами, как отличить натуральный продукт от имитации. Об этом написал сайт «7Дней» .

При покупке сыра важно внимательно изучить этикетку. Первый тревожный сигнал — наличие заменителя молочного жира в составе. Это означает, что перед вами не сыр, а «сырный продукт». Также не стоит соблазняться слишком низкой ценой: производство настоящего сыра требует качественных ингредиентов и времени для вызревания, что увеличивает его стоимость.

Проверить подлинность сыра можно и после покупки. Попробуйте расплавить маленький кусочек: настоящий сыр будет тянуться и образовывать аппетитную корочку при подрумянивании. Сырный продукт, напротив, расплавится в аморфную массу, выделяя много жира.

Наконец, натуральный сыр обладает ярко выраженным вкусом с оттенками и оставляет приятное послевкусие.