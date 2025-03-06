«7Дней»: 6 марта не стоит жечь свечи, шить, вышивать, стирать и гладить одежду

Во всем мире 6 марта отмечают День зубного врача, приуроченный к изобретению первой стоматологической бормашины более 235 лет назад. Также в этот день обращают внимание на проблему мировой безработицы, которая остается актуальной и сегодня, написали «7Дней» .

Верующие в этот день вспоминают о событиях, связанных с обретением мощей святых мучеников в Царьграде. Среди останков были найдены мощи святого Андроника и его супруги Иунии. Православные также чтут память преподобного Афанасия Павлопетрийского.

Согласно народным приметам, именно 6 марта из теплых краев возвращаются перелетные птицы. Сегодня не стоит жечь свечи, шить, вышивать, стирать и гладить одежду, а также вытирать лицо и руки чужим полотенцем. Все эти действия могут привести к неудачам в личной или профессиональной жизни. Ссора с близкими тоже считается плохой приметой. Для супругов спать раздельно — предвестие разлуки.

Именинниками в этот день станут Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор и Филипп.