«7Дней»: 4 октября в день Кондрата Афинского нельзя ругаться, провоцировать конфликты и проявлять агрессию

В православии 4 октября отмечают день памяти апостола от 70-ти Кондрата Афинского, а также день памяти святых Ипатия и Андрея. Предки верили, что в этот праздник нельзя ругаться, провоцировать конфликты и проявлять агрессию, написали «7Дней».
Если хорошо потрудиться в этот день, то следующий год не обидит деньгами. Работодателям стоит угощать своих подчиненных вкусной едой и выпивкой. А чтобы год в компании прошел хорошо, руководству следует воздержаться от критики.
Во всем мире 4 октября празднуют День животных.
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