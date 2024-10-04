«7Дней»: 4 октября в день Кондрата Афинского нельзя ругаться, провоцировать конфликты и проявлять агрессию

В православии 4 октября отмечают день памяти апостола от 70-ти Кондрата Афинского, а также день памяти святых Ипатия и Андрея. Предки верили, что в этот праздник нельзя ругаться, провоцировать конфликты и проявлять агрессию, написали «7Дней» .

Если хорошо потрудиться в этот день, то следующий год не обидит деньгами. Работодателям стоит угощать своих подчиненных вкусной едой и выпивкой. А чтобы год в компании прошел хорошо, руководству следует воздержаться от критики.

Во всем мире 4 октября празднуют День животных.