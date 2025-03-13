«7Дней»: 13 марта нужно печь калачи и угощать ими близких

Сегодня, 13 марта, отмечаются сразу несколько праздников. В мире празднуют День тайского слона, так как 62 года назад королевский департамент объявил белого слона национальным животным, написал сайт «7Дней» .

Также отмечают День школьного питания. Он был учрежден в 2013 году. По российским законам дети, которые проводят в школе больше шести часов, должны получать еду дважды.

В православии есть особый день — праздник иконы Божией Матери Девпетерувской. Этот образ находился в келье тамбовского чудотворца Питирима. Существует легенда, что святой образ помог человеку избежать ложного обвинения и тюремного заключения.

Еще один праздник — день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, основателя монашества. Святому молятся, когда не могут справиться со страстями. Иоанн помогает преодолеть слабости и развить волю.

Наши предки утверждали, что сегодня можно печь калачи и угощать ими близких. Если съесть калач утром, следующий год будет финансово удачным. Не стоит хранить старую обувь, ставить веник метелкой вниз, оставлять битую посуду, брать забытые гостями вещи, отдавать подушки и постельное белье чужим людям, выяснять отношения в браке. В помощи сегодня отказывать нельзя — добрые дела вернутся втройне.