«7 Дней.Ru»: срок хранения мытых яиц в холодильнике сокращается до 14 дней

В этом году православные будут отмечать Пасху 12 апреля, и многие уже начинают подготовку к празднику, в том числе закупают яйца впрок. Важно помнить о правилах их хранения, чтобы трапеза была вкусной и безопасной, написал сайт «7 Дней.Ru» .

Если вы решили купить сырые яйца заранее, то обратите внимание на маркировку. Яйца столовые (с маркировкой «С») могут храниться в холодильнике до 25 суток, а диетические (с маркировкой «Д») нужно использовать в течение недели. Эксперты также советуют не мыть яйца перед хранением, чтобы не повредить защитную пленку, которая мешает бактериям проникнуть внутрь. В противном случае срок хранения сократится до 12 дней.

Важно правильно выбрать место в холодильнике для хранения яиц. Лучше отказаться от хранения в дверце из-за перепадов температуры и положить их в картонной упаковке на среднюю полку ближе к задней стенке.

Вареные яйца портятся быстрее сырых, так как при термической обработке разрушается защитный слой на скорлупе. Пасхальные яйца, сваренные вкрутую и имеющие целую скорлупу, могут храниться в холодильнике до 14 дней, но лучше съесть их в первую неделю. Если вы хотите использовать пасхальные яйца для декора стола, то безопасно держать их так не более 12 часов. Поврежденные яйца следует употребить в пищу в первую очередь и хранить не более двух–трех дней.

Чтобы проверить свежесть сырого яйца, опустите его в стакан с водой: свежее останется на дне, а испорченное всплывет на поверхность. Также рекомендуется достать яйца из холодильника за час до варки, чтобы скорлупа с меньшей вероятностью треснула в кипятке.