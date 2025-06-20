«Зависит от ребенка и педагога». Идею об отмене домашних заданий сочли неоднозначной

На ПМЭФ-2025 прозвучало предложение отменить домашние задания в школе из-за использования нейросетей, ибо это не способствует получению реальных знаний. Преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск Национальной гвардии Евгения Ворсина в беседе с 360.ru заявила, что отношение к подобной инициативе неоднозначное.

Если ребенок заинтересован в хороших баллах на ЕГЭ и успешном поступлении в вуз, он будет использовать искусственный интеллект для расширения знаний, а дома — заниматься отработкой полученных в школе.

«Тут зависит от многих факторов — от ребенка, от педагога. Если они не хотят делать домашнее задание, и так не будут делать. А если ребенок заинтересован, то будет, даже если отменят. Все равно учитель будет рекомендовать его делать, чтобы закрепить полученные знания и сформировать навык, который понадобится для написания второй части любого экзамена ЕГЭ», — пояснила Ворсина.

Преподаватель отметила, что отмена домашнего задания вряд ли ударит по уровню образования в целом. Если ученики используют ИИ для его выполнения, то толку от такого задания никакого. Ворсина добавила, что учитель в состоянии понять, где школьник писал сам, а где — при помощи интернета или нейросети, особенно это касается гуманитарных предметов.

«Я понимаю, что он так формулирует мысли. <…> Здесь зависит от творчества и умения педагога вывести ребенка на то, чтобы он перестал использовать искусственный интеллект, понимая, что ему понадобится собственные знания на экзамене», — пояснила собеседница 360.ru.

Ворсина отметила, что уже давно не дает ученикам домашние задания, а лишь рекомендует «выучить материал», а в классе проверяет знание по теме. Шпаргалки были во все времена, в той или иной форме. И дело каждого ребенка — использовать их или нет, запретами кардинально ничего не решить, резюмировала Ворсина.