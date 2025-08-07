Запрет мигрантам учиться бесплатно оказался противоречащим Конституции

Запрет на бесплатное обучение в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

«У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование», — напомнил он.

Согласно основному закону страны, это общее право для людей, находящихся на территории России. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже.

«В части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — добавил Реут.

Проект закона о полном запрете бесплатного обучения для детей мигрантов с первого по 11-й класс разрабатывался уже давно, рассказал ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов. По его словам, мера позволит обеспечить условия для получения полноценного образования российскими детьми.