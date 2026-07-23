Замсекретаря ОП Гриб призвал ввести в школах занятия по эстетике и этикету

В школах следует ввести занятия по эстетике, этикету, культуре речи и основам общения — эти дисциплины крайне важны для формирования личности ребенка. Такое мнение выразил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости» .

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — сказал он.

По словам Гриба, в нынешней школьной программе отводят слишком мало места для этического и эстетического воспитания, хотя эти аспекты играют ключевую роль в становлении личности.

Он подчеркнул, что в школах возвращают оценки за поведения. Раз их вводят, то необходимо обсуждать с учениками этику, эстетику и нормы поведения.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин призвал рассказывать в школах о противодействии мошенникам.