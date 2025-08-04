Замдиректора ГБОУ Рябцев предложил создать систему онлайн-кружков по теме ИИ

Предложения некоторых депутатов включить уроки по искусственному интеллекту в школьную программу вызвали широкую дискуссию среди педагогов. Свое видение вопроса представил заместитель директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ГБОУ Школы 1795 «Лосиноостровская» Николай Рябцев в беседе с RuNews24.ru .

Специалист предложил разработать всероссийскую систему онлайн-курсов и кружков по искусственному интеллекту, позволяющую стандартизировать знания и привлечь большее количество школьников к изучению новейших технологических достижений.

«Важно, чтобы каждое образовательное учреждение имело свою платформу для работы в этом направлении», — пояснил специалист.

По его словам, чтобы сделать обучение понятным и интересным для младшего звена, целесообразно предлагать упрощенные курсы и адаптированную учебную программу.