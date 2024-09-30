Законы о языковой диагностике детей мигрантов предложили изменить

Комиссия Госдумы по миграционной политике готовит поправки в законы об обязательной диагностике детей мигрантов до того, как их примут в российские школы. Об этом сообщила глава комиссии Ирина Яровая, ее процитировала «Парламентская газета» .

«Мы убеждены в том, что необходима обязательная диагностика и подготовка до принятия в школу», — подчеркнула депутат.

Она заявила, что ребенок-мигрант обязан знать русский язык, чтобы полноценно усваивать школьный материал и общаться со сверстниками. Для этого комиссия под руководством Яровой и готовит поправки.

Ранее родители учеников одной из школ Калининграда пожаловались, что их дети не могут нормально учиться из-за детей мигрантов в классе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.