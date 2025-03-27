Выпускники трех регионов смогут сдавать только два обязательных предмета ОГЭ
Экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в 10-й класс или учреждения СПО ввели трех субъектах России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Соответствующее решение приняли во время заседания Совета Федерации. Согласно нововведению, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области должны будут успешно сдать ОГЭ по русскому языку и математике.
Процесс поступления в 10-11-й классы будет проходить на основе индивидуального отбора, который зависит от результатов государственной итоговой аттестации после окончания 9-го класса.
Ранее авторы инициативы предлагали провести эксперимент в большем количестве регионов, но сократили его для соответствия установленным правительством критериям.
«Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить ее эффективность и даст возможность будущей корректировки», — добавили журналисты.