Выпускники трех регионов смогут сдавать только два обязательных предмета ОГЭ

Экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в 10-й класс или учреждения СПО ввели трех субъектах России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Соответствующее решение приняли во время заседания Совета Федерации. Согласно нововведению, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области должны будут успешно сдать ОГЭ по русскому языку и математике.

Процесс поступления в 10-11-й классы будет проходить на основе индивидуального отбора, который зависит от результатов государственной итоговой аттестации после окончания 9-го класса.

Ранее авторы инициативы предлагали провести эксперимент в большем количестве регионов, но сократили его для соответствия установленным правительством критериям.

«Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить ее эффективность и даст возможность будущей корректировки», — добавили журналисты.