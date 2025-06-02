Выпускники российских вузов пожаловались на обязательные фуршеты на защите дипломов

Студентов начали заставлять оплачивать и организовывать обязательные фуршеты для педагогов, которые состоят в комиссии во время защиты дипломов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, с подобной проблемой столкнулись многие выпускники разных высших учебных заведений по всей стране. Молодым людям и девушкам отправляют списки закусок и напитков, которые преподаватели хотели бы видеть на столах.

В некоторых вузах за студенческими группами закрепляют куратора от университета, который контролирует организацию фуршета и делится с учащимися списками пожеланий педагогов. Некоторые могут указать, что за их столами, помимо блюд и алкоголя, должны быть цветы.

Студентам говорят, что накрывать столы не является обязательным требованием. Однако, по словам выпускников, которые не сделали этого, в их группе все массово получили тройки из-за отсутствия фуршета на защите дипломов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил повысить стипендии на технических направлениях.