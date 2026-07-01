Выпускникам, набравшим 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, подарят красивые мобильные номера

Выпускники, набравшие 200 баллов по сумме любых двух предметов Единого государственного экзамена, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Об этом сообщили Министерство просвещения и оператор Yota.

Акция будет действовать до конца года. Абонентам достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие результаты.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что два и более экзамена на максимальный балл в этом году сдали более тысячи выпускников.

«Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин», — добавил он.

Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников отметил, что уникальная комбинация цифр может стать для выпускников символом возможности добиться чего угодно.

«Впереди у выпускников новая, захватывающая страница жизни — студенчество. Мы решили подарить отличникам со всей России возможность зафиксировать свою победу на первом, важнейшем этапе», — подчеркнул он.