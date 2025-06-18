Выпускник московской школы набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ

Максимально возможное количество баллов на Едином государственном экзамене получил выпускник одной из московских школ. Юноша выбрал четыре предмета, на каждом из которых набрал 100 баллов. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он пояснил, что выпускник-рекордсмен выбрал для сдачи математику профильного уровня, русский язык, физику и информатику.

«У нас выпускник московской школы, города Москвы, в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов», — заявил Музаев.

В интервью «Известиям» глава Рособрнадзора подчеркнул, что выпускники школ 2025 года стали чаще выбирать для сдачи Единого государственного экзамена естественно-научные предметы: химию, биологию и физику. Музаев заявил, что это настоящий успех.

«Они не просто заявились — они пришли на экзамены. И не просто пришли на экзамен — они сдали», — подчеркнул он.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес заявила, что из более чем 36 тысяч выпускников школ 87 сдали Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. Еще более 5000 человек набрали от 80 до 99 баллов, что говорит о высоком уровне подготовки.