Свыше 80 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел 30 мая, его сдавали 36,1 тысячи выпускников из Подмосковья. Из них 87 получили 100 баллов.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, более пяти тысяч человек набрали от 80 до 99 баллов. Это говорит о высоком уровне подготовки. Средний балл по региону составил 62,5.

«Свыше 30 тысяч участников получили от 36 до 80 баллов, успешно преодолев минимальный порог. И лишь 119 человек не справились с экзаменационной работой», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен проходил в 278 пунктах, за ним наблюдали 1,4 тысячи наблюдателей. Пересдачу назначили на 23 июня.

Выпускники и их родители могут задать вопросы на тему ЕГЭ по телефону горячей линии 8 (498) 602-10-95.