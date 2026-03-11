Все российские школы перешли на мессенджер MAX

Кравцов: все школы России перешли на национальный мессенджер MAX

Мессенджер MAX стали применять во всех российских школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с главой государства Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников», — сказал он.

Министр назвал платформу защищенной и отметил, что через нее дети и взрослые получают доступ к материалам, связанным с процессом обучением.

«Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — подчеркнул Кравцов.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных пользователей MAX превысило 80 миллионов. С момента запуска через платформу отправили более 10 миллиардов сообщений.