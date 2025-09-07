«Домашку» отменят? Минпросвещения разъяснило, ждать ли школьникам поблажек

Депутаты Госдумы в сентябре предложили рассмотреть возможность отмены домашнего задания в школах. Министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с РИА «Новости» прокомментировал эту инициативу.

Парламентарии хотели отменить домашние задания в одном российском регионе. Решение о распространении пилотного проекта они предлагали принять после его завершения.

Однако министр в беседе с агентством заявил, что домашние задания никуда не исчезнут. Такая нагрузка признана специалистами главным инструментом закрепления знаний.

Кравцов объяснил, что во всем мире школьники выполняют задания дома, и этот процесс остается неотъемлемой частью обучения.

Вопросы с нагрузкой на школьников в России возникали раньше из-за того, что учебные заведения сами выбирали ее уровень. На федеральном уровне это не нормировали, добавил министр.

С 1 сентября ситуация изменилась. Власти ввели в школах России единые нормы выполнения домашних заданий. Новый порядок согласовали с Роспотребнадзором, он учитывает возраст школьников.