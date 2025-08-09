Володин предложил обсудить отмену домашних заданий для школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вернуться к теме чрезмерной нагрузки на школьников и предложил обсудить возможность отмены домашнего задания. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Вопрос становится все более актуальным еще и по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете», — отметил Володин.

По словам спикера, большинство депутатов считают, что дети перегружены, проводя за учебой по 8-10 часов в день. Ранее эта тема уже поднималась, и из порядка 10 тысяч комментариев, поступивших от граждан, более половины подтвердили наличие проблемы.

Он добавил, что в мире существует разный опыт организации самостоятельной работы учеников: в некоторых странах домашние задания носят исследовательский или творческий характер, развивая навыки глубокого изучения тем и критическое мышление.

Спикер Госдумы предложил обсудить три ключевых вопроса: эффективность нынешнего формата домашнего задания, перечень предметов, где оно действительно необходимо, и место его выполнения — в школе или дома.

Ранее кандидат педагогических наук Елена Скаржинская поддержала идею с отменой домашних заданий в школах.