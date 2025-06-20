Педагог Скаржинская поддержала идею с отменой домашних заданий в школах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отказаться от традиционной формы школьных домашних заданий, назвав их «абсолютной бессмыслицей». В беседе со « Свободной прессой » инициативу прокомментировала кандидат педагогических наук Елена Скаржинская.

Эксперт поддержала идею и напомнила, что советская практика показала возможность эффективного обучения без обязательного домашнего задания.

«Нас обучали по новым методикам без обязательных домашних работ. На занятиях мы занимались с технологическими средствами обучения, а в свободное время просто играли в шахматы и занимались другими видами деятельности в рамках дополнительного образования», — рассказала педагог.

По ее мнению, освобождение от домашних заданий откроет детям дополнительное время для увлекательных занятий, что позволит вырастить поколение с развитым естественным интеллектом.