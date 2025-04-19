Во всех школах России введут единое расписание уроков

Министр просвещения Кравцов: с сентября в школах России будет единое расписание

Министерство просвещения России планирует ввести единое школьное расписание для всех образовательных учреждений страны. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал Кравцов.

По замыслу разработчиков, унифицированное расписание поможет точно учитывать преподавательскую нагрузку, фиксируя количество проведенных уроков и численность учащихся в классах.

Кравцов также уточнил, что единое планирование школьных учебных программ начнется с 1 сентября 2025 года. Одновременно введут нормирование количества контрольных работ — их доля не должна превышать 10% от общего числа уроков, включая всероссийские проверочные работы.

Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой ввести утреннюю зарядку в школах. Он отметил, что более 6% детей страдают ожирением, а у каждого пятого есть лишний вес.