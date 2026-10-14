Виктора Сдобнякова переизбрали ректором Мининского университета

Виктора Сдобнякова переизбрали на должность ректора Мининского университета. Впервые он возглавил вуз в 2020 году. Помимо Виктора Сдобнякова, на должность ректора претендовали проректор по международному сотрудничеству Лилия Ерушкина и декан химико-технологического факультета Александр Князев, пишет pravda-nn.ru .

За последние шесть лет Мининский университет занял лидирующие позиции, вошел в топ-5 вузов Министерства просвещения РФ, был включен в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», а также в ряд значимых федеральных проектов и программ. В вузе активно развивается наука, расширяются партнерские связи и запускаются новые образовательные продукты.

Виктор Сдобняков отметил, что, вступая в должность ректора, команда ставила перед собой задачу стать профессиональным помощником системы образования. По его словам, университет успешно работает над трудоустройством выпускников, взаимодействием со школами и системой образования региона, а также обеспечивает подготовку действительно востребованных кадров. Ректор подчеркнул, что вуз видит своей задачей стать системным архитектором педагогических технологий в эпоху искусственного интеллекта.