Ведущие вузы повысили цены на обучение. Куда поступать, чтобы не переплачивать

Ведущие российские вузы резко стали повышать цены на обучение. Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказала, с чем это связано и куда поступать, чтобы не переплачивать.

Самый серьезный подъем цен наблюдается в Московском физико-техническом институте. Обучение по программе «Прикладная математика и информатика» теперь стоит не 467 тысяч рублей, как в прошлом году, а 767 тысяч.

В МГУ резко подорожали программы «Лечебное дело», «Востоковедение и африканистика» — на 30-40%.

По словам Абанкиной, ведущие вузы поддерживают международный имидж, а повышение цен связано с инвестиционными планами.

«Цены повышают исходя из инвестиционной модели развития университета», — отметила эксперт.

Она посоветовала абитуриентам подавать документы на поступление сразу в несколько вузов. Стоит обратить внимание на сильные университеты, которые работают в регионах. По мнению Абанкиной, учебные программы в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани достаточно сильные.

«Поступить там на бюджетные места гораздо реалистичнее», — резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что половину бюджетных мест в вузах распределят для приоритетных сфер в экономике.