В Тульской области в 2026 году число первоклассников вырастет до 12 тысяч

Более 12 тысяч детей пойдут в первый класс в Тульской области в сентябре 2026 года. Это стало известно из сообщения министерства образования Тульской области, переданного «ТСН24» .

В предстоящем 2026/2027 учебном году прием в первые классы ведут 422 школы, в которых будет открыто 740 классов. Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туле, Новомосковске, Ефремове, а также в Узловском и Щекинском районах.

Прием в первый класс пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. На первом этапе будут принимать заявления от детей, проживающих на закрепленной территории, и из льготных категорий. На втором этапе — от детей, не проживающих на закрепленной территории.

Кроме того, в 2026 году планируется оснащение кабинетов для занятий музыкой, физикой и изобразительным искусством. Новое оборудование поступит в 317 образовательных организаций региона. Уже закуплены демонстрационные учебные таблицы, музыкальные инструменты, акустические системы. Также ожидается поставка гипсовых моделей геометрических тел, гипсовых моделей для натюрмортов, мольбертов и учебных наборов для кабинета физики.