В Совфеде объяснили слова Матвиенко об ограничении мест для абитуриентов из регионов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблемы, которые может создать государству бесконтрольная подготовка вузами крупных городов излишнего числа специалистов на платной основе. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-службы СФ Владислав Пономаренко.

По его словам, речь шла о специалистах, которые не востребованы экономикой России. Также проблемой может быть и снижение качества образования, поскольку в вузах не всегда есть необходимая база для большого числа студентов.

«Поэтому и прозвучали слова о необходимости подумать о целесообразности взять под контроль эту сферу. О том, что, возможно, стоит сократить в столичных вузах количество студентов-платников», — пояснил Пономаренко.

Он добавил, что в словах Матвиенко был только пример, иллюстрация к вопросу, но не инициатива ограничить в правах иногородних абитуриентов.

Ранее председатель Совета Федерации заявила, что в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани должно стать столько мест, сколько необходимо рынку труда. «Остальные пусть учатся у себя дома», — предложила Матвиенко.