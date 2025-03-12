Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани прием иногородних абитуриентов. Об этом сообщили «Ведомости» .

По ее словам, в течение ближайших пяти лет наборы в высшие учебные заведения этих городов нужно отладить таким образом, чтобы мест было столько, сколько нужно рынку труда по выбранным специальностям.

«Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что зачастую студентам из регионов, которые приезжали получать образование в столицу, не удавалось найти работу по профессии после выпуска. Совет Федерации уже обращал внимание министерства науки и образования на эту проблему.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — заявила председатель СФ.

Ранее Матвиенко призвала бороться с практикой репетиторства для дополнительной подготовки школьников перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ.