В школах шести регионов запланировали ввести оценки за поведение

Минпросвещения начало разрабатывать проект об оценках за поведение школьников

Министерство просвещения разрабатывает пилотный проект, предусматривающий введение в школах оценок за поведение. Новую систему опробуют в шести регионах, сообщила пресс-служба ведомства.

Оценки за поведение введут в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечне и Мордовии. Итоги проекта и его целесообразность в других регионах обсудят с учителями и родительской общественностью.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал апробацию новой системы важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию.

Ранее ведомство сообщило о подготовке перечня рекомендованных игрушек для детсадов. Список составят в 2026 году.