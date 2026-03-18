В школах расширят изучение отечественного кино

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о расширении изучения отечественного кино в школах. Об этом он сообщил на совещании с директорами образовательных учреждений по всей стране.

Школьники будут знакомиться с российскими фильмами в рамках списка из 100 рекомендованных картин. Это станет частью общей воспитательной работы.

Кравцов также отметил, что в школах продолжат проводить профориентационные занятия в рамках курса «Россия — мои горизонты». Он помогает ученикам лучше понять современные профессии, определиться с будущей карьерой и связать обучение с реальной жизнью.

Кроме того, в 2026 году стартует масштабная программа поездок школьников в музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». В рамках проекта «Мы вместе» его посетят около пяти тысяч учащихся из 48 регионов России.

Министр подчеркнул, что в стране уже сформировали единое образовательное пространство с общими стандартами и программами. Обучение синхронизировали с ЕГЭ, ОГЭ и проверочными работами.

С 2026 года увеличат количество часов по истории и введут единые учебники, а с 2027 года начнет действовать обновленный стандарт старшей школы — с инженерными классами и навыками работы с искусственным интеллектом.

Также в школах продолжат развивать продленку, систему питания и меры безопасности, уделяя особое внимание воспитательной работе.