ГД рассмотрит проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского

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В Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили спикер ГД Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая и другие.

«Девятого декабря законопроект рассмотрит профильный комитет», — сообщил Володин.

Госдума ранее предложила правительству 10 мер для улучшения миграционной политики. В список вошло возвращение устного экзамена по русскому языку.

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