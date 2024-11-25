ГД рассмотрит проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского
В Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили спикер ГД Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая и другие.
«Девятого декабря законопроект рассмотрит профильный комитет», — сообщил Володин.
Госдума ранее предложила правительству 10 мер для улучшения миграционной политики. В список вошло возвращение устного экзамена по русскому языку.
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