В школах ограничат объем домашних заданий

В школах с 1 сентября нормируют число домашних заданий и контрольных

Фото: Медиасток.рф

Приказ, нормирующий количество проверочных и контрольных работ, а также домашних заданий, вступит в силу в российских школах с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников», — заявил министр.

Кроме того, документ регламентирует, сколько часов необходимо отводить на изучение того или иного предмета.

Ранее Кравцов заявил, что с 1 сентября в шести регионах, а с 1 января следующего года — в остальных в порядке эксперимента в школы вернут оценки за поведение.

Кроме того, там установили норму на выполнение домашнего задания. По мнению министерства, младшеклассникам не стоит тратить на него более двух часов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте