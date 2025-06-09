В школах ограничат объем домашних заданий

В школах с 1 сентября нормируют число домашних заданий и контрольных

Приказ, нормирующий количество проверочных и контрольных работ, а также домашних заданий, вступит в силу в российских школах с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников», — заявил министр.

Кроме того, документ регламентирует, сколько часов необходимо отводить на изучение того или иного предмета.

Ранее Кравцов заявил, что с 1 сентября в шести регионах, а с 1 января следующего года — в остальных в порядке эксперимента в школы вернут оценки за поведение.

Кроме того, там установили норму на выполнение домашнего задания. По мнению министерства, младшеклассникам не стоит тратить на него более двух часов.