В российских школах проведут эксперимент по выставлению оценок за поведение

Кравцов: систему оценок за поведение в школах введут с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в российских школах испытают практику выставления оценок за поведение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привело РИА «Новости» .

С 1 сентября 2025 года эксперимент коснется шести регионов — ЛНР, Мордовии, Чечни, Новгородской, Ярославской и Тульской областей, уточнил Кравцов RT. С 1 января 2026 года оценивание распространится на остальные регионы.

«Обсуждаем с экспертами варианты, берем четыре месяца на апробацию вариантов, как выставлять оценки, критерии, кто будет это делать. Обсудим итоги апробации с родителями, с педагогическим сообществом, для того чтобы мы не приняли невыверенное решение», — сказал он.

Ранее Минпросвещения установило временную норму для выполнения домашнего задания. Ведомство оставило на него не более двух часов. Оно установило, что первоклассникам необходимо тратить один час на домашнюю работу, второклассникам и третьеклассникам — 1,5 часа. Ученикам четвертого класса на эту работу определили норму в два часа.