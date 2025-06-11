В Сербии могут открыть филиал МГУ, СПбГУ или МГИМО

В Сербии могут открыть филиал одного из крупнейших российских вузов. Об этом «Известиям» заявил сербский посол в России Момчило Бабич.

«Необходимо построить российский университет в Белграде, чтобы сербы учили русский язык. Тогда появится больше возможностей получить хорошее русское образование», — рассказал он.

Новый вуз станет единственным филиалом российского университета в Европе.

Программный менеджер РСМД Милан Лазович не исключил, что в Сербии могут открыть дочернюю структуру МГУ, МГИМО или СПбГУ. Эксперт подчеркнул, что для этого потребуются серьезные проработки инициативы с обеих сторон.

Сейчас в России обучение проходят 297 граждан Сербии. Между двумя странами действует около 270 соглашений, отметило издание.

Ранее директор Института Конфуция Николай Кухаренко сообщил о сотрудничестве благовещенских вузов с КНР. В педагогическом университете сейчас обучаются более 700 китайцев, добавил он.