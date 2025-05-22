Благовещенск планирует стать центром образовательного сотрудничества с Китаем

Университеты Дальнего Востока активно работают над привлечением иностранных студентов благодаря возможности бесплатного обучения по квотам. Об этом рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко в рамках открытой студии «ФедералПресс» на экономическом форуме «АмурЭкспо», который проходит в Благовещенске с 23 по 25 мая.

По словам Кухаренко, одна из ключевых задач, поставленных президентом и правительством, заключается в подготовке студентов, которые станут проводниками российских идей за рубежом. Это продолжение советской практики, когда выпускники российских вузов, занимая высокие посты в своих странах, становились друзьями России.

Благовещенск, где проживает менее 300 тысяч человек, но есть пять вузов, стал важным центром для китайских студентов. В одном только педагогическом университете более 700 граждан КНР обучаются различным специальностям, включая язык, экономику, живопись и физкультуру.

Институт Конфуция активно работает в обоих направлениях: знакомит жителей Амурской области с китайской культурой и продвигает русский язык в Китае вместе с Россотрудничеством и фондом Горчакова.

Ярким примером такого сотрудничества стал ежегодный конкурс «Русская весна на Арбате» в Харбине, где сохранились следы русского архитектурного наследия. Интерес к языкам взаимный: китайские школьники получают дополнительные баллы за сдачу русского, а в Благовещенске даже восьмилетние дети изучают китайский.