В РПЦ оценили идею убрать теорию Дарвина из школьной программы

Теорию Дарвина не стоит исключать из школьной программы. В вопросе преподавания тех или иных теорий и концепций лучше задуматься о другом. На это в эфире радио «Вера» указал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Остроту темы, заметил он, создали искусственно. Проблема заключается не в самом обсуждении теории Дарвина, а в том, как подают информацию о происхождении человека детям.

«В общеобразовательной школе ребенку „без особой философской глубины говорится о происхождении человека, а в воскресной — о том, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход“. В этом случае у ребенка может возникнуть когнитивный диссонанс», — привела позицию Легойды пресс-служба РПЦ.

Представитель Церкви отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, и представление о конфликте ее с религией — ложный стереотип: его создали некоторые идеологемы эпохи Просвещения и советского времени.

Легойда предложил вместо запрета на преподавание определенных теорий и концепций сосредоточиться на глубоком и вдумчивом изучении многообразия научного мира и способов познания, которые не ограничиваются только научным подходом.