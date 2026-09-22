Россиянам напомнили о возможности взять льготный образовательный кредит под 3% годовых

В 2026 году студенты и их родители смогут взять льготный образовательный кредит под 3% годовых. Кредит предназначен для оплаты обучения в вузе или колледже, а также сопутствующих расходов. Об этом KP.RU рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ирина Ризванова.

Образовательный кредит с господдержкой предоставляется на специальных условиях. Государство компенсирует банкам часть процентной ставки, благодаря чему заемщики платят всего 3% годовых. Такие кредиты выдают три банка: ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Чтобы оформить кредит, заемщик должен быть гражданином РФ или иметь постоянную регистрацию на территории России. Кредит предоставляется с 14 лет при наличии действующего договора об оказании платных образовательных услуг. Образовательная организация должна быть аккредитована.

Сроки кредита составляют 15 лет, но отсчет идет после льготного периода, который включает весь срок обучения и еще 9 месяцев после него. В этот период можно не торопиться с выплатами по основному долгу, что дает время на поиск работы.

Пока заемщик учится, он платит только проценты по кредиту. В первый год — не больше 40% от начисленных процентов, во второй — не больше 60%. С третьего года и до конца учебы проценты нужно платить полностью. После учебы дается еще 9 месяцев отсрочки, а затем начинается погашение основного долга и накопившихся процентов равными платежами.