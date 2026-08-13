В российских школах создадут комиссии по урегулированию споров

Кравцов анонсировал создание в каждой школе комиссии по урегулированию споров

К 1 сентября в каждой российской школе заработает комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом на пленарном заседании работников образования и науки Татарстана сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство возвращает систему оценки поведения в образовательных учреждениях.

«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Просьба до 1 сентября организовать. Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами в регионе», — уточнил он.

Эксперт Минпросвещения Марина Конева отмечала, что оценки за поведение начнут ставить ученикам со второго по восьмой класс. Этим займется классный руководитель с учетом мнения советника директора по воспитательной деятельности, психолога и работающих с классом педагогов.