Стало известно, кому начнут ставить оценки за поведение в школах

Научный эксперт Конева: поведение учеников будут оценивать у 2-8-х классов

В новом учебном году оценки за поведение будут ставить учащимся со второго по восьмой классы. Об этом заявила эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в беседе с РИА «Новости» .

«По итогам апробации 2025-2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: „образцовое“, „допустимое“ и „недопустимое“», — заявила она.

Оценку будет выставлять классный руководитель, учитывая мнения педагогов, работающих с классом, социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитательной деятельности.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб призвал ввести в школах занятия по эстетике, этикету, культуре речи и основам общения. По его словам, эти дисциплины очень важны для формирования личности ребенка.