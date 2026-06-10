В российских колледжах станет на 30 тысяч больше бюджетных мест
В колледжах в 2026 году будет 880 тысяч бюджетных мест, это на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин, его процитировал ТАСС.
По словам замминистра, принимая это решение, в ведомстве отталкивались от потребностей рынка труда. Поэтому почти 60% новых бюджетных мест придется на технические специальности.
Ранее председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова сообщила, что в области создадут систему бесплатных профессиональных курсов для тех, кто не сдал ОГЭ после девятого класса. Их будут обучать рабочим специальностям.