В российских колледжах станет на 30 тысяч больше бюджетных мест

В колледжах в 2026 году будет 880 тысяч бюджетных мест, это на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин, его процитировал ТАСС .

По словам замминистра, принимая это решение, в ведомстве отталкивались от потребностей рынка труда. Поэтому почти 60% новых бюджетных мест придется на технические специальности.

Ранее председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова сообщила, что в области создадут систему бесплатных профессиональных курсов для тех, кто не сдал ОГЭ после девятого класса. Их будут обучать рабочим специальностям.