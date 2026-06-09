Не сдавшие ОГЭ 9-классники Подмосковья смогут получить рабочую профессию

Мособлдума приняла закон, который поможет подросткам, которые не смогли сдать экзамены. В регионе создадут систему профессиональных курсов для тех, кто не справился с ОГЭ после девятого класса.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова объяснила, что в прошлом году на федеральном уровне приняли закон, дающий регионам возможность бесплатно обучать подростков рабочим профессиям.

«Мы воспользовались правом, которое нам дал федеральный законодатель, и приняли соответствующий закон. В Московской области профессиональное обучение будет организовано для двух категорий ребят: для тех, кто получил неудовлетворительный результат по итогам ОГЭ и для тех, кто пропустил экзамен», — рассказала она.

Подростки, которые не смогла сдать ОГЭ, не получают аттестат. Это не дает им возможность продолжить обучение в школе или колледже.

«Принятый же закон предлагает выход из этой ситуации — молодому человеку не нужно будет ждать целый год, он сможет занять это время обучением востребованной профессии, пока готовится к пересдаче», — отметила председатель комитета.

При этом выпускнику все равно нужно будет пересдать заваленный экзамен.

Обучение будет на добровольной основе. Профессии, которые можно будет освоить, утвердят с учетом потребностей работодателей.