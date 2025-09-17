В российские колледжи поступили на 200 тысяч человек больше, чем в 2024 году

В колледжи России в 2025 году поступили на 200 тысяч молодых людей больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Насколько я знаю, на 200 тысяч примерно, да, в этом году в колледжи принято больше молодых людей, чем в прошлом году», — отметил глава государства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Путину, что в колледжи в рамках приемной кампании зачислили около 1,1 миллиона студентов.

«И фактически сегодня обучаются в колледжах три миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах четыре миллиона», — добавил министр.

В День знаний 1 сентября Путин напомнил, что будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям.