В России заработала горячая линия для поиска учителей

Горячая линия открылась в России для директоров школ по быстрому поиску учителей. Она также рассчитана на помощь педагогам, ищущим работу, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что на горячую линию можно будет обратиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Период обработки заявок составит три рабочих дня с даты обращения.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил за снижение рабочей нагрузки для учителей. Он заявил, что педагоги должны работать не больше 36 часов в неделю. По мнению Кравцова, с учетом высокой нагрузки им нужно повысить зарплату.