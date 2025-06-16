В России хотят ввести единую форму для физкультуры в школах

В России хотят ввести единую спортивную форму для школьников. Инициативу об этом группа депутатов ГД направила в Минпросвещения и Минспорт, сообщило РИА «Новости» . По мнению авторов идеи, одежда для занятий физкультурой должна быть в цветах флага страны.

Авторами обращений стали глава комитета ГД по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Идея об этом возникла в том числе из-за большого количества обращений о введении единой формы для занятий на уроках физкультуры во всех общеобразовательных организациях.

Минпросвещения могло бы закрепить предложение в виде рекомендованного стандарта для них, полагают парламентарии.

Также депутаты убеждены, что унифицированная спортивная форма будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны.

«Во-первых, еще раз подчеркнем тот факт, что все мы — россияне, ведь форма будет, как у профессиональных атлетов, коррелировать с нашими государственными символами. Во-вторых, мы уравняем учеников между собой, устраним „гонку моды“», — подчеркнул Сергей Колунов.