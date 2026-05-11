В России ввели день тишины для абитуриентов

Минобрнауки ввело день тишины при поступлении в вузы для заморозки заявления

В 2026 году в России впервые введут день тишины при поступлении в вуз. Абитуриенты временно не смогут совершать какие-либо действия со своим заявлением, сообщил РИА «Новости» замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины», — сказал он.

В день выхода приказа о зачислении абитуриент не сможет внести изменения в заявление и согласие на прием. Омельчук объяснил, что пауза пойдет на пользу всем участникам процесса, так как приемные комиссии смогут упорядоченно завершить формальности, а будущие студенты — спланировать дальнейшие действия.

Еще одним нововведением приемной кампании станет подача заявления через «Госуслуги». В проекте участвуют 1717 российских вузов.