В России введут школьную олимпиаду по урокам труда

В России с 2024 года будут проводить школьную олимпиаду по урокам технологии

Фото: РИА «Новости»

Министерство России установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету «Труд» начиная с нового учебного года. Это следует из опубликованного на правовом сайте приказа.

Олимпиаду по технологии будут проводить по четырем профилям: «Техника, технология и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технология», «Робототехника» и «Информационная безопасность».

Уроки труда вернулись в образовательные учреждения с 1 сентября этого года. Детей будут учить основам робототехники, конструирования, работе с беспилотниками, компьютерной графике и черчению. Кроме того, ученикам расскажут о кулинарии, шитье и кройке.

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров заявил, что возвращение уроков технологии в школы вызовет у учеников раздражение. По его словам, трудолюбие развивают разные факторы, однако в их список не входят занятия, установленные в обязательном порядке.

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