Учитель Снегуров: попытка вернуть труд в школьную программу может вызвать у детей лишь раздражение

Попытка вернуть уроки труда в школьное расписание может вызвать у детей лишь раздражение. Такое мнение высказал заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с «Ридусом».

По его словам, идея «привить трудолюбие» путем внедрения новых занятий указывает на отрыв Госдумы от реальной жизни страны и школы.

«Трудолюбие развивают разные факторы, но уж точно не уроки, которые вводятся в обязательном порядке, без предварительного широкого обсуждения», — высказался педагог.

Напомним, 29 августа депутат Вячеслав Володин заявил, что уже с 1 сентября в школьной программе появятся обязательные уроки труда.

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