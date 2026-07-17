В Минпросвещения предложили разделить уроки «Основ безопасности и защиты Родины»

Минпросвещения выступило с инициативой с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на две обязательные дисциплины — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ на два единых обязательных курса»», — заявили в Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова цитирует агентство, подчеркнул, что обучение будет ориентировано на практические навыки, которые научат детей защищать себя в повседневной жизни, на природе, в городе, цифровой среде, а также подготовят к осознанному отношению к безопасности государства.

Ранее Кравцов сообщил, что в школьную программу добавили темы ИИ и беспилотников.